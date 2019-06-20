С Новым годом! Почта России «порвала» клиента посылкой из 2015 года

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Россиянин усомнился в «адекватности» службы доставки из-за несоблюдения сроков доставки.

«Почта России» доказала, что действительно работает. Правда, все мемы про её скорость работы оказались правдой – один из клиентов пожаловался на доставку. Она пришла с неким опозданием. Клиенту отправили открытку в декабре 2015 года для того, чтобы поздравить с Новым годом. Что ж, поздравление действительно дошло, но с небольшим казусом - в июне 2019 года.

Зато сразу с подарком – там же находился один из заказов пользователя, который он сделал на AliExpress. По его словам, там находились детские колготки, заказанные в том же 2015 году. Посылка, как оказалось, была вскрыта, но так называемый подарок же всё равно оказался приятен.

Это «порвало» клиента от смеха и негодования. Зато две посылки в одном: и подарок, и поздравление. Приятно же.