Дал бог зайку - Путин даст лужайку: Новые ипотечные условия обеспечат демографический взрыв

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Ошибка Минфина будет исправлена и многодетные семьи обеспечат льготной ипотекой, уверил президент.

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным был задан вопрос, который вызывает беспокойство россиян, имеющих 2 и более детей. В России такие семьи принято называть многодетными и в их поддержку был принят новый закон о льготной ипотеке, действующий с начала 2018 года.

Однако, на деле эта программа не работает – банки с большим нежеланием идут на перерасчёт процентов. К тому же, сейчас эта льгота распространяется на приобретение квартиры в новостройках, что для молодых семей с несколькими детьми, становится неподъёмной задачей.

Президент, похоже, был готов отвечать на этот вопрос, косвенно подтвердив острую злободневность проблемы. По словам Владимира Владимировича, Минфин не смог выделить достаточную сумму денег на компенсацию банковских ставок. А банки, в свою очередь, посчитав, что выделенных 2% недостаточно неохотно шли на перерасчёт. В этом и состояла основная ошибка правительства, заявил Путин.

Теперь, многодетные семьи получат льготные условия по ипотеке – по 6% годовых, а для жителей Дальнего востока – около 5%. Можно отметить, что глава государства назвал проблему практически решённой, ведь Минфин уже получил необходимые распоряжения и выделит необходимые средства. К тому же, появится возможность приобретать жильё не только не первичном, но и на вторичном рынках.

Хорошо известно, что материнский капитал идёт в большинстве случаев на улучшение жилищных условий – 450 тысяч рублей многие используют в качестве первого взноса за квартиру или дом. Неудивительно, что жилищная проблема становится препятствием для нормальной жизни не только многодетных семей, но и только планирующих обзавестись ребёнком.

Теперь, с улучшением ипотечных условий, можно осторожно спрогнозировать, что они обеспечат демографический взрыв в стране. Естественно, на желаемый бэби-бум должны повлиять множество факторов, прежде всего, экономического характера, но льготная ипотека может стать важнейшим стимулом для повышения рождаемости в России.

Россияне уже успели переиначить известную поговорку: «Дал бог зайку - Путин даст лужайку», обыграв фразу президента из «Прямой линии» о том, что откладывать рождение ребёнка никогда не стоит.