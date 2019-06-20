Любишь кататься - люби и штрафы платить: «Автозайцев» на платных дорогах станут жестко «наказывать»

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«Свободный поток» наполнит региональные бюджеты.

Правительство РФ выступило с инициативой внесения изменений в отдельные законодательные акты. Предлагаемые изменения рассматриваются в рамках внедрения на платных автодорогах бесконтактной системы сбора платежей «Свободный поток». Система поможет разгрузить трассы, упростит сбор платежей и даст возможность убрать стационарные пункты приема оплаты, создающие очереди.

Самой большой проблемой с внедрением «Свободного потока», по мнению разработчиков, станет проблема «автозайцев». Бороться с любителями «халявы» предлагается при помощи штрафов. Предусмотренный размер штрафа за бесплатное пользование платными автодорогами составит 2500 рублей. Как говорится, любишь кататься - люби и штрафы платить. Планируется, что собранные штрафы пойдут на пополнение региональных бюджетов. Сейчас платные магистрали есть в 13 регионах России.

Выявлять нарушителей будут при помощи систем видеофиксации и фотофиниша. Для этого на платных участках автодорог установится специальное оборудование. За грехи на дорогах, похоже, будут жестко наказывать.

Автомобилисты России уже отреагировали на предстоящие нововведения. Столь жесткое наказание, по их мнению, не оправдано. Возмущает автовладельцев не только размер штрафа, но и сам факт взимания платы за проезд. Соцсети пестрят гневными сообщениями, такими как: «А ходить, не заплатив, можно, или тоже штраф?» Возмущение вполне оправдано, так как в том, что качество дорог станет лучше, автомобилисты сомневаются.