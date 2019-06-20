Подохнем от холода? Госдума «приговорит» половину семей РФ новым тарифом за отопление

Сегодня, 13:07

Еще больше возненавидеть зиму могут жители нижних этажей, у которых и так самые холодные квартиры.

19% россиян, пожаловавшихся на систему ЖКХ в стране, считают неверное начисление платы за коммуналку своей главной бытовой проблемой. Многим не нравится, что у соседа сверху теплее зимой в квартире, но платят все одинакового.

Так уж сложилось, что львиная часть многоэтажек в России имеет верхнюю разводку отопления. В таких домах горячая вода подается на верхние этажи, постепенно спускаясь к нижним и ощутимо охлаждаясь. Логика подсказывает, что жители нижних этажей должны платить за отопление значительно меньше, в сравнении с соседями сверху. Однако Борис Гладких, депутат комитета ГД по энергетике, предлагает поднять тариф на горячие батареи именно для жителей нижних этажей.

Первое, что хочется спросить у господина Гладких, не оговорился ли он, перепутав верхние этажи с нижними. Если не перепутал, то не стоит ли для начала предложить коллегам новую энергетическую программу, направленную на обеспечение «температурного равенства» в многоэтажках. Подобный шаг навстречу народу больше соответствует законам элементарной логики и справедливости.

Еще один немаловажный и не менее возмутительный момент не сразу бросается в глаза. Снова в России - в богатейшем, в плане энергетических ресурсов, государстве, продолжают расти тарифы ЖКХ. Почему? Вероятно, в планах государства и управляющих компаний провести тотальную модернизацию жилых домов и прилегающих территорий?

К сожалению, нет. К примеру, в Омске жалуются на хрущевку, которая в любой момент может рухнуть из-за сырости. А ведь в 2019 году коммуналка в Омске подорожала на 6,3%. В Краснодаре записывают обращение к Путину на «Прямую линию», ведь скандальная «мусорная реформа» не заставила местных коммунальщиков добросовестно вывозить отходы. Ни для кого не секрет, что под аналогичными проблемами подпишутся жители всех регионов РФ.

По итогу получается тотальная несправедливость, заставляющая россиян отчаянно задаваться страшным вопросом: что мы теперь, подохнем от холода? Половина семей нашей необъятной родины живет за чертой бедности. Тарифы ЖКХ пожирают существенную часть бюджета данной категории граждан. Из-за текущих цен на отопление малообеспеченные россияне залезают в долги перед коммунальщиками, с трудом покрывая их круглый год.

Новым тарифом за отопление Госдума «приговорит» ту самую половину семей РФ, ведь покрывать долги будет еще труднее. Закон не позволяет коммунальщикам отключать отопление, но суд и штрафные санкции все равно настигнут должников.

В завершении отметим, что депутат Гладких предоставил россиянам отличную возможность защититься от коммунального беспредела. Вышеупомянутая «Прямая линия» с Владимиром Путиным может вовремя оповестить президента об очередной «подставе» от Госдумы.