Государство не бросит: Детдомовцы получат «бонусы» при поступлении

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Омбудсмен заявила о создании комиссии по изменению законодательства в этой сфере.

Анна Кузнецова, детский омбудсмен, рассказала о проблемах с поддержкой сирот после выпуска – ее, как таковой, нет. Она предлагает внести поправки в федеральный закон №442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Данные изменения предполагают поддерживать сирот даже если они не обратились за помощью после выпуска из своего учреждения.

Кузнецова считает, что доводить ситуацию до необходимости обращаться за помощью – не лучший способ поддержки. Поэтому она предлагает создать необходимую инфраструктуру для постинтернатной поддержки. Более того, омбудсмен инициирует создание специальной комиссии, которая будет заниматься разработкой этого вопроса. Причём это, как полагает омбудсмен, поможет ещё и уберечь детей от попадания в преступный мир.

Статистика показывает, что в прошлом году выпустилось 4343 человека, но из них только 185 на официальной работе. К тому же, омбудсмен считает, что сиротам нужны льготы для поступления в военные училища. А ребятам с инвалидностью нужна помощь при получении профессионального образования – с текущей справкой у них возможности нет.