«Убивают» здоровье: Эксперты выяснили, насколько россияне доверяют прививкам

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Только чуть более 40% россиян доверяют вакцинации.

Такой результат показал опрос проведенный Wellcome Trust. Социологическое исследование проводилось в 142 странах мира. По его результатам Россия попала в число стран с невысоким уровнем доверия к вакцинации.

По мнению большинства россиян, прививки опасны для здоровья - принудительное вмешательство в иммунную систему человека, ослабляет ее, или, попросту говоря, убивает. Организм человека теряет способность сопротивляться заболеваниям.

Наиболее распространено это мнение в среде молодых мам, воспитывающих детей дошкольного возраста, и иногда чрезмерно переживающих за их здоровье. Именно на первые годы жизни ребенка приходится большая часть обязательных прививок. «Масла в огонь» добавляют громкие публикации в социальных сетях и СМИ о смертельных случаях среди маленьких детей после вакцинации, между тем, абсолютно не подтвержденных.

По мнению экспертов, столь низкий уровень доверия объясняется низким инфекционным уровнем в стране. Схожее мнение высказали граждане других стран восточной и северной частей Европы - странах с высоким уровнем медицинского обслуживания.

Совершенно по-другому на вакцинацию смотрят жители Африки и юго-восточной Азии. В этих регионах за проведение прививок высказались почти 100% опрошенных. Это и не удивительно - эпидемиологическая ситуация там тяжелая. Мамочки из африканских стран готовы часами стоять в очередях, только бы их дети были вакцинированы.

По мнению ведущих иммунологов и вирусологов, ситуация с тяжелыми инфекционными заболеваниями на европейском континенте уже под угрозой. Причина тому – большая миграция населения из неблагополучных в инфекционном плане стран Африки. Наглядным примером стала недавняя вспышка заболеваемости корью, которую, как казалось, давно победили.