Рот закрой, иди отсюда! Суд отвернулся от клиента, обозвавшего «Почту России» ворами

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Мужчине якобы всучили кофе вместо смартфона, а суд посчитал это нормальным.

Миллеровский районный суд отвернулся от клиента, обозвавшего «Почту России» ворами, и решил удовлетворить иск оператора по целому ряду статей: об оскорблении личности, о мошенничестве и клевете. Якобы молодой человек сильно обидел начальницу почтового отделения, не имея веских доказательств вины в подмене телефона на кофе и шоколад. Об этом в Сети рассказал сам осужденный, который так и остался без заветного гаджета, но обрел кучу проблем с «Почтой России».

Автор предполагает, что судья, адвокат и истцы были уже знакомы, поэтому состояли в сговоре со стороной обвинения. Обиженный клиент сделал такие выводы, так как, по его мнению, в процессе слушания прослеживалась слишком высокая заинтересованность обвинителя к делу, а доказательства ответчика не принимались во внимание.

По сути, парню просто сказали: закрой рот и иди отсюда! Такой вопиющий случай пропажи дорогостоящего флагмана не может остаться без тщательного разбирательства, однако действия суда показывают, что проблема решается не в пользу клиента «Почты России».

«Вот так «Почта России» заботится о своих клиентах», - констатировал автор.

Получается, парню теперь придется отвечать по всей строгости закона, в соответствии с приговором, конечно.

Напомним, что несколько дней назад молодой человек рассказал как, получив посылку из Китая, он обнаружил, что ему подменили заказанный смартфон на пачку кофе и плитку шоколада. Конечно, он первым делом пошел жаловаться в отделение «Почты России», вспылил и назвал ее сотрудников ворами. Вероятно, из чувства мести, оператор доставки товаров решил подать на клиента в суд за клевету и мошенничество с целью обогащения.