Хотели веселье – получили развод: Развлекательный ДНК-тест разрушил семью

Сегодня, 05:45

За измену супруги глава семейства воспринял вероятную ошибку «генетического» прибора.

Хотели веселье – получили развод. Так можно описать ситуацию в одной из российских семей. Ячейка общества распалась из-за домашнего ДНК-теста. Об этой ситуации сообщил на форуме друг семьи, с подачи которого у бывших возлюбленных и появились тесты.

Он рассказал, как впервые воспользовался с женой развлекательными наборами для ДНК-тестов. Безобидная забава им понравилась. Друзья тоже всерьез увлеклись. Но домашний ДНК-тест, подаренный рассказчиком, неожиданно разрушил семью, так как результаты оказались шокирующими.

Выяснилось, что сын супругов якобы не является родным ребенком главе семейства. Мужчина воспринял это однозначно – жена «нагуляла» ребенка. Друзьям, подарившим ДНК-наборы, тоже неслабо досталось. Дело закончилось разводом.

С расторжением брака возлюбленные, вероятно, поторопились. Домашние ДНК-тесты вряд ли претендуют на стопроцентную точность. Приборы, идущие в наборах, профессиональными считать не стоит. Клиники, в которых проверяют родство, твердят – точный результат может дать только специалист.

Итог домашнего ДНК-теста зависит от ряда факторов. Во-первых, объем собранного материала. Слюны может не хватить, для закрепления итогов необходимо сдавать разные биоматериалы. Нельзя забывать о роли специалиста и его профессионализме, ведь забор материала должен делать он. Необученный этому человек может ошибиться. В клинике используются анализаторы, что исключает человеческий фактор.

Юристы напоминают, что итоги «исследования» на дому не имеют силы. Специалист лаборатории не может указать в законном порядке принадлежность образцов конкретным людям. Домашний ДНК-тест годится как пробный вариант, если один из супругов хочет провериться анонимно. Но подтверждать итоги необходимо. У горе-семьи в процессе развода, вероятно, классический случай: неправильный забор материала дал ложные показатели. Догадаются ли они повторно провериться в клинике ради спасения брака, неизвестно. Главное, чтобы их пример не разрушил другие семьи, которых в России и так становится меньше.