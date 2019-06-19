Нарожали – теперь платите! Врачи отказываются давать больничные мамам с детьми бесплатно

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Чтобы не потерять работу, и не заразить других малышей в детском саду, матеря идут на подлог, - жалуются пользователи на родительских форумах.

Современным российским родителям сложно растить детей на пособия, которые платит государство. Те, кто ходят по магазинам и регулярно оплачивают коммунальные услуги, знают, что их не хватит даже на подгузники. А как хочется побаловать детей, купить им игрушку или пойти в парк аттракционов.

Естественно, отец, который остается единственным кормильцем в семье, не может удовлетворить запросы отпрыска и неработающей жены. Тогда мамы в большинстве случаев выходят из декрета, даже досрочно. На помощь родительницам приходит детский сад. Однако существует большое «но!». Дети в период адаптации в коллективе очень восприимчивы к вирусным инфекциям.

Стоит одному чихнуть или прийти в сад с насморком, на следующий день посещаемость резко. Однако в РФ мамам дают лист о временной нетрудоспособности в связи с уходом за ребенком лишь в том случае, если кроху забрали по скорой и с высокой температурой. В противном случае медики, как пишут пользователи интернет-форумов, советуют просто подержать малыша дома пару дней, или продолжить водить в детский сад, мол сопли и кашель еще никого не убили. Вот только мамы пока еще здоровых малышей не в восторге от этого и шпыняют несчастных товарок.

А если оставить кроху дома, то кто будет за ней ухаживать? И не стоит забывать, что высокая температура – это защитная реакция организма, но возникает она не у всех. Впрочем, врачей это мало заботит.

Подписчики на форумах жалуются: медики не стесняясь обвиняют маленьких пациентов и их родителей в симуляции, отказываются давать больничные листы бесплатно, не стесняясь, подначивают – нарожали – теперь платите или не наши проблемы. И приходится мамам и папам не просто поддерживать, а становится участниками коррупционной схемы.