«Как раз к зиме дойдут»: Россияне не собираются доверять результаты ЕГЭ «Почте России»

Сегодня, 16:06

Или потеряют, или адрес перепутают, - уверены абитуриенты и их родители.

Горячая пора экзаменов подходит к концу и наступает время, когда выпускники получат результаты. Молодые люди будут выбирать вузы, а вузы будут выбирать человека с лучшим результатом. Условия подачи документов с результатами гласят, что абитуриенту не обязательно приезжать лично – можно переслать бумаги по почте. В связи с этим Почта России снова напомнила россиянам о своем существовании, призывая вчерашних школьников воспользоваться услугами почтовиков.

Однако будущие студенты не загорелись перспективой пересылки документов Почтой России. По горькому опыту некоторых из них, письма почтовое ведомство доставляет ценные письма настолько неспешно, что получается «уже не надо». Еще существует риск потери письма кем-то из сотрудников. И даже если Почта России признает свою вину в недоразумении, то поезд уже, как говорится ушел, а оправдание «Простите, так вышло» в приемную комиссию не отправишь.

«Как раз к зиме дойдет, с толком, чувством, расстановкой», «Проще сразу выбросить», - писали россияне в комментариях.

Судя по их сатирическому настрою, результаты ЕГЭ, выстраданные и выплаканные, полученные после долгих бессонных ночей написания шпаргалок или банальной зубрежки, выпускники и их родители почтовикам доверять не собираются.

«Почта работает отвратно! Не могут доставить заказное письмо с заказным уведомлением!», - предостерегают тех, кто все-таки раздумывает над заманчивым предложением уже обжегшиеся на почтовом «молоке» клиенты.