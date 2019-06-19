Расчехляй кошелёк! «Почта России» тайно подняла цены на услуги

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Но качество обслуживания поднимать, очевидно, пока не собираются.

Клиенты пожаловались на официальной странице почты во «ВКонтакте», что столкнулись с новыми ценниками на рядовые услуги. Детали пользователи раскрывать не пожелали, возможно, опасаясь, что сами в чём-то ошиблись. Однако в соцсетях такие сообщения появляются не впервые. Все предыдущие жалобы также были связаны с поднятием цен на почтовые услуги, которые «Почта России» сделала тайно.

Казалось бы, хочешь получить качество – расчехляй кошелёк. Но и в этом «Почта России» отстаёт, судя по комментариям в той же официальной группе. Клиент пожаловался, что его посылкой словно в футбол играли. И это после повышения тарифов. При получении он не заметил следов вскрытия посылки, что уже можно посчитать плюсом в карму «грешной» почты. Хотя акт о повреждении ему тоже отказались составлять.

Однако внешний вид коробки заставляет вспомнить шокирующие кадры разгрузки вагонов «Почты России», когда посылки беспорядочно вылетают из рук грузчика на бетонный пол. Поэтому о повышении качества обслуживания вслед за повышением тарифов говорить не приходится.

Отметим, что повышение цен на почтовые отправления и другие услуги не были оглашены «Почтой России» официально. Но сомневаться в этом тяжело, учитывая недавнее повышение цены на бензин. Компания доставляет посылки не только поездами, но и обычными грузовиками, поэтому изменение тарифов может быть неповсеместным и незначительным для самой «Почты России». Но клиентам, рассчитывавшим на меньшую сумму, всё равно неприятно узнавать такие новости, отстояв в очереди час.