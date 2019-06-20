Недвижимость сотрудников московского УВД по ЗАО оценена в 100 млн рублей

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Генерал-майор ФСБ Алексей Дорофеев и Марат Медоев, которые были причастны к делу журналиста Ивана Голунова оказались владельцами элитной недвижимости под Москвой. Общая стоимость недвижимости – 100 млн руб. Соседкой чекистов является Анастасия Мазараки. Брат ее мужа Валериан Мазараки – первый зам директора похоронной службы ГБУ «Ритуал».

Именно с этим было связано крайнее расследование Ивана, которое он только сдал редактору перед задержанием. Материал скоро будет опубликован.

Дорофеев и Медоев занимают участки в поселке «Лесная Бухта» на берегу Истринского водохранилища. По фотографиям, полученным с дрона видно, что их особняки соединяет дорожка, участки имеют общий забор по периметру, а задний двор является общим с беседкой и оборудованной площадкой для детских игр.

Отец Марата Игорь Медоев проживает в Словакии, однако дом в Подмосковье записан на него. Откуда средства на его покупку и покупку дома в окрестностях Братиславы неизвестно. Ранее Алексей Навальный обнаружил у Медоевых автопарк из 10-ти машин и недвижимость в Москве общей суммой на 1 млрд руб. Подчеркнем, что Медоев-старший отрицал причастность свою и сына к делу Голунова.

Напомним, шестого июня около метро «Цветной Бульвар» был задержан журналист-расследователь «Медузы» Иван Голунов. При обыске у него обнаружили наркотическое вещество мефедрон. Журналисту вменялось покушение на сбыт наркотиков. Суд отправил Ивана под домашний арест, однако 11 июня дело закрыли. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил об этом в своем видеообращении. Также он сообщал об отстранении от службы двух генерал-майоров Юрия Девяткина и Андрея Пучкова.