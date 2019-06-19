Терпите и задыхайтесь: РЖД отказал клиентам в туалете и кондиционере

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Помимо жары, пассажиркам пришлось испытать мучения очень щекотливого характера.

Положительные отзывы о летних маршрутах РЖД во многом зависят от одного важного критерия. А именно: наличия в вагоне кондиционера. В противном случае, поездка превращается в ад и может надолго оттолкнуть желание пассажиров путешествовать поездом.

Жительница Воронежа в одной из своих поездок, когда стало совсем невмоготу, обратила внимание проводника на неработающий кондиционер. Служащий РЖД попросил подождать недолго и отправился выяснить причину неполадки.

Спустя некоторое время сотрудник вернулся и радостно сообщил, что, согласно купленным билетам, пассажирке не полагается не только кондиционер, но и туалет. Изумлённая клиентка возразила, что при покупке проездного документа ничего не было сказано об отказе предоставить право пользоваться самым необходимым.

Слова проводника можно было трактовать как пожелание: «Терпите и задыхайтесь». Пассажирка добавила, что храпящий по соседству дедушка также не был упомянут в числе комплекта услуг РЖД, а он, тем не менее, присутствовал. Женщина предположила, что по своим надобностям ей придётся выбегать на редких 5-минутных остановках и то – за отдельную плату.