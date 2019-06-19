Тариф «на дрожжах»: Яндекс.Такси вынуждает «отстегивать» гигантские суммы из-за ожидания в пробке

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У несведущего пассажира нет шансов «соскочить» с поездки, узнав о невыгодном построении маршрута.

Сервис Яндекс.Такси не перестает удивлять даже самые искушенные умы россиян. В очередной раз служба пассажирских доставок оказалась в центре весьма не приятного скандала.

Клиенты уличили Яндекс.Такси в том, что водители вынуждают «отстегивать» гигантские суммы из-за ожидания, даже в дорожной пробке. Похоже, что компания ввела новую негласную услугу для весьма «любимых» клиентов: тариф «на дрожжах» - платить придется больше.

О том, что ценник поездки неумолимо растет вверх, рассказал молодой человек из Казахстана. Попав в невероятно огромную пробку в центре города, он тоскливо наблюдал, как капают деньги на счетчике оплаты. Получается, что водитель не остановил поездку, которая, по сути, не совершалась.

Однако, делать нечего — доехав до пункта назначения, парню пришлось заплатить указанную сумму, которая была в два раза больше, изначально установленной.

Практически с такой же ситуацией столкнулась и жительница Москвы. Только по ее словам, пробки не было, но маршрут был построен не совсем логично, и совсем не экономно. Клиентка отметила, что водитель синхронно с навигатором, «тупил». Вероятно, в конце поездки так же пришлось доплатить.

Получается, что шоферы Яндекс.Такси хитростью заставляют клиентов платить в два раза больше. Если пробка не всегда зависит от водителя, то построение более выгодного маршрута всегда в его руках. Вот тут-то они и срывают свой «золотой куш».