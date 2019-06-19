Не дрова везёте - Пассажир рассказал, как бороться с «сауной» в купе РЖД

Сегодня, 11:50

Ничто так не мотивирует проводников работать, как официальная жалоба.

Пассажир рассказал, как бороться с «сауной» в купе РЖД. При этом ничего нового он не открыл, лишь напомнил россиянам об их праве на комфортные поездки. Мужчина оплатил купейные места, но столкнулся со страшной жарой. Молчание могло бы превратить поездку его семьи в ад, но старая добрая жалоба решила все проблемы.

Прийти к согласию с проводниками у мужчины получилось не сразу. Сначала его кормили обещаниями, что кондиционер заработает при отправке поезда. Но этого не случилось. Спустя 15 минут проводники якобы включили кондиционер, но никто из пассажиров этого так и не почувствовал. Спасло от жары приложение РЖД и описание проблемы. Реакция не заставила себя долго ждать.

Только после жалобы выяснилось, что кондиционер в купе РЖД совсем не работает. Мужчина не опешил и сразу потребовал другие места, так как деньги за купе уплачены не малые. Сервис в РЖД явно становится лучше, ведь страдающих от жары пассажиров переселили в вагон, полностью соответствующий их ожиданиям.

РЖД, ведь не дрова везёте! Интересно, на что рассчитывали ваши проводники, обманывая пассажиров? Их сказки о работающем кондиционере не «прокатили», ведь теперь любой может с помощью приложения рассказать обо всех «косяках» РЖД. Поступок пассажира должен быть примером россиянам, которые в большинстве предпочитают помалкивать. Если речь заходит о собственных правах на комфорт, да еще и в оплаченном купе, молчать ни в коем нельзя.