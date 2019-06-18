«Худшее, что я ел»: Американский эксперт «разнёс» меню бизнес-класса «Аэрофлота»

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Накануне авиакомпания в восьмой раз стала лучшей в Восточной Европе.

Редкий случай, когда на еду «Аэрофлота» жалуются из самого бизнес-класса. Однако именно это случилось с пассажиром рейса 105 «Вашингтон-Москва». Его собственные признания говорят сами за себя: «Мне не доставляет радости писать этот отзыв, но сегодняшние блюда в «Аэрофлоте» - худшее, что я когда-либо ел».

Не понравилось американскому критику маленький кусочек куриной грудинки под соусом поблано, поскольку повар явно переборщил с кинзой и пюре из ореха с шалфеем – вкус сочетания ингредиентов тяжело представить даже не летавшему бизнес-классом пассажиру. Кстати, как было подмечено, само наличие жареной курицы слабо соотносится с понятием «меню бизнес-класса» международного стандарта.

«Разнёс» эксперт и салат, заправленный растительным маслом и водой, как кажется на первый взгляд, и закуску из копчёного лосося, присутствие которого в меню тоже вызывает массу вопросов. Омлет, завёрнутый, как блин-креп, и начинка из лосося и безвкусного сыра тоже не вызвала положительных эмоций у пассажира. Действительно довольным он остался от десерта – ванильного и малинового щербет-мороженого.

Кто является автором страницы на данный момент достоверно неизвестно. В американском сегменте Интернета его личность всё ещё пытаются разгадать. Считается, что он скрывается, чтобы избежать проблем с авиакомпаниями. Некоторые источники связывают автора с известным профессиональным порталом о еде в самолётах Inflightfeed – оттуда якобы является выходцем и этот критик.

Напомним, что 18 июня «Аэрофлот» стал восьмикратным победителем в «авиационном Оскаре», проводимом Skytrax World Airline Awards, и удостоился статуса лучшей восточноевропейской авиакомпании. Очевидно, перевозчику есть куда расти.