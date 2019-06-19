Травят людей, ироды: Клиент пожаловался на «Пятерочку» за ядовитый картофель

Неопытный покупатель может взять корнеплод с зеленой кожурой и попасть из-за этого в больницу, считает пользователь.
В соцсетях неравнодушный клиент пожаловался на «Пятерочку» за ядовитый, по его мнению, картофель. Почему же он решил, что в магазине «ироды» травят людей? В видео молодой человек пояснил, что зеленая кожура и отростки свидетельствуют о том, что в картофеле содержится вредный для человека алкалоид соланин.
Данное вещество действительно содержится в картофеле. В обычном его совсем немного и, чтобы отравиться, человеку нужно съесть несколько килограммов нечищеного и никак не обработанного корнеплода. В позеленевшем картофеле его содержание значительно выше и такую кожуру лучше срезать, причем чтобы «зеленоты» не было вообще. В противном случае, отравление соланином чревато тошнотой, рвотой, болями в животе, головной болью, диареей и другими неприятными симптомами.
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Обращаюсь к #службе #контроля #x5 сети #супермаркетов #пятерочка #5 я у вас не часто бываю, но за неимением других #супермаркетов рядом с домом, приходится таки заходить и что-то приобретать. Магазин пятёрочка по адресу: Малая Грузинская 46. Вот прекрасный картофель, только зелёный и с проростками, т.е. в нем уже содержится ядовитый для человека #алкалоид #соланин. Если вы хотите, чтобы народ умирал и меньше людей заходило к вам в магазин, то это прекрасный способ избавления от народа. #просрочка #просрали #картофель #в #x5 чувствую себя #леной #летучей #летучая вся прям...😁 😈😬
Поэтому, конечно, зеленого картофеля необходимо избегать, а в магазинах его вообще не должно быть. Иначе создается впечатление, что «Пятерочка» наживается на здоровье граждан, ведь в случае «зеленоты» срезается значительная часть картофеля и, как следствие, купят его больше. Не надо так.