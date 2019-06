Травят людей, ироды: Клиент пожаловался на «Пятерочку» за ядовитый картофель

View this post on Instagram

Обращаюсь к #службе #контроля #x5 сети #супермаркетов #пятерочка #5 я у вас не часто бываю, но за неимением других #супермаркетов рядом с домом, приходится таки заходить и что-то приобретать. Магазин пятёрочка по адресу: Малая Грузинская 46. Вот прекрасный картофель, только зелёный и с проростками, т.е. в нем уже содержится ядовитый для человека #алкалоид #соланин. Если вы хотите, чтобы народ умирал и меньше людей заходило к вам в магазин, то это прекрасный способ избавления от народа. #просрочка #просрали #картофель #в #x5 чувствую себя #леной #летучей #летучая вся прям...😁 😈😬