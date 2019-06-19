Травят людей, ироды: Клиент пожаловался на «Пятерочку» за ядовитый картофель

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Неопытный покупатель может взять корнеплод с зеленой кожурой и попасть из-за этого в больницу, считает пользователь.

В соцсетях неравнодушный клиент пожаловался на «Пятерочку» за ядовитый, по его мнению, картофель. Почему же он решил, что в магазине «ироды» травят людей? В видео молодой человек пояснил, что зеленая кожура и отростки свидетельствуют о том, что в картофеле содержится вредный для человека алкалоид соланин.

Данное вещество действительно содержится в картофеле. В обычном его совсем немного и, чтобы отравиться, человеку нужно съесть несколько килограммов нечищеного и никак не обработанного корнеплода. В позеленевшем картофеле его содержание значительно выше и такую кожуру лучше срезать, причем чтобы «зеленоты» не было вообще. В противном случае, отравление соланином чревато тошнотой, рвотой, болями в животе, головной болью, диареей и другими неприятными симптомами.

Поэтому, конечно, зеленого картофеля необходимо избегать, а в магазинах его вообще не должно быть. Иначе создается впечатление, что «Пятерочка» наживается на здоровье граждан, ведь в случае «зеленоты» срезается значительная часть картофеля и, как следствие, купят его больше. Не надо так.