«Столько своих без работы»: В Хабаровском крае на НПЗ «Роснефти» заметили сотни рабочих китайцев

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Компания так экономит на дорогих российских специалистах.

В Twitter распространяется видео, вызывающее негодование среди русских работяг. В коротком ролике запечатлены сотни граждан Китая, что можно понять по их речи, которые направляются на проходной пункт нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Комсомольске-на-Амуре.

Автор видео – россиянка, которая также работает на Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе. В ролике она негодует из-за слишком большого количества гастарбайтеров в восточной «Роснефти». Пользователи соцсети также возмущены таким отношением компании к соотечественникам, отмечая, что в России «столько своих без работы», что в иностранцах необходимости нет.

На данный момент не известно, чем китайцы занимаются на НПЗ. В феврале в прессе появилась новость, что «Роснефть» привлечёт в город несколько сотен граждан КНР для строительства сложного комплекса гидрокрекинга. Этот комплекс якобы создан 500 рабочих мест именно для российских специалистов. В пользу этой теории говорит место проживания китайцев: как и было заявлено, они живут в небольшом городке через дорогу от самого хабаровского НПЗ. Однако детали строительства настолько засекречены, что достоверно неизвестны даже сроки сдачи комплекса в эксплуатацию.

Именно поэтому многие россияне посчитали, что таким образом «Роснефть» при доступности трудовых ресурсов экономит на русских. Это логично, ведь относительно недалеко от городка в Хабаровском крае находится китайская граница, где проживает преимущественно бедное население, которое ездит в Россию работать за гроши, даже нелегально. Тогда как соотечественники требуют больше.

Отметим, что Хабаровский край, в целом, является одним из самых успешных в России. По последним данным, уровень безработицы там упал до 2,5%, однако в округе десятки тысяч других рабочих, которым «Роснефть» могла бы предоставить места. Но пока россияне делят рабочее место с иностранными гражданами.