Лжестраховки мало? «Альфа-Банк» заподозрили в «договорняке» ради подключения кредитных карт

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Клиентка просто приобрела в «Связном» гаджет, а теперь пытается не стать должником банка.

«Альфа-Банк» заподозрили в «договорняке» ради подключения кредитных карт. Возможный сговор со «Связным» заметила клиентка магазина гаджетов. Женщина приобрела смартфон, а «в подарок» получила конверт с документом и кредитной картой от «Альфа-Банка». Это стало для нее, мягко говоря, неожиданно, ведь покупка оформлялась через «Почта Банк».

По словам россиянки, договор уже был открыт, однако кредитную карту она активировать не собиралась. Более того, по ее утверждению она бы не смогла забрать свой новый гаджет без согласия на карту «Альфа-Банка». Женщина решила как можно скорее избавиться от навязанного кредита, закрыть договор. Но и тут ее встретили проблемы.

Менеджер банка настойчиво попросила назвать кодовой слово, которое с клиенткой никто не согласовывал. В договоре его также нет, сообщает россиянка. Абсурдность ситуации шокировала «вынужденную» клиентку «Альфа-Банка», ведь теперь нужно придумать кодовой слово, чтобы закрыть неизвестно откуда взявшуюся карту.

Замена кодового слова возможна только в отделении «Альфа-Банка», а все действия по закрытию договора – только по телефону. Есть и другой, не менее грустный вариант. Создать кодовое слово можно и самому, только для этого нужно «кредитку» активировать, заплатив взнос 1500 рублей. Кроме того, по карте процентная ставка 49,9%.

Клиентка считает, что «Альфа-Банк» навязывает кредитные карты, чтобы делать россиян своими должниками против их воли. Но больше всего женщину смущает закрытие договора исключительно по телефону. Банкам женщина не доверяет, ведь как ей узнать, что менеджер на том конце провода действительно закрыл счет?

От самого «Альфа-Банка» объяснений еще не поступало. Неужели им лжестраховки мало, с которой случается так много скандалов? Трудно поверить, что «Альфа-Банк» будет так явно «закапывать» свою репутацию, когда есть немало других проблем. Возможно, клиентка упустила что-то в договоре, а «договорняк» со «Связным» - не более чем маркетинговый ход.