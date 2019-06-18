ОМОНа на них нет: Питание в школах и больницах угрожает здоровью россиян

Сегодня, 16:06

На проверку продуктов совсем нет времени и повара пользуются тем, что есть.

Стало известно, что в Дагестане поймали мошенников, которые поставляли в школы вместо сливочного масла – обыкновенное пальмовое. Согласно некоторым исследованиям, оно очень опасно для здоровья в больших количествах, особенно для детей.

Схема заключалась в следующем – закупалось пальмовое масло по 90 рублей за килограмм и продавалось как сливочное по 300 рублей за килограмм. Неплохой навар, но уже спустя два года такого «бизнеса» нагрянула проверка и горе-предпринимателей отправили под суд.

В апреле московской школе удалось отсудить у компании-поставщика некачественных продуктов 1,5 миллиона рублей. Сложно представить, что творится в провинциальных городах, если в столице некому проверить качество продуктов. Руководители больниц и школ оправдываются тем, что попросту некогда проводить проверки, ведь одна длится по нескольку недель, а поставок много и даже не каждую неделю, а раз в несколько дней.

ОМОНа на недобросовестных поставщиков нет, ведь каждого проверить досконально практически невозможно, а просто «вламываться» тоже нельзя. Страшно думать, что питание в школах и больницах действительно угрожает здоровью россиян, так как это должны быть самые безопасные для них места. Однако, пока что это не так и остается надеяться, что способ проводить проверки поставщиков почаще будет найден как можно скорее.