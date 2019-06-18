«Вас за президента не считают!»: Красноярская чиновница в истерике обратилась к Путину перед «Прямой линией»

Сегодня, 15:15

Женщина с криками и бранью пожаловалась на затормаживание «мусорной реформы» в крае.

В Красноярском крае наконец-то перестали терпеть произвол, считают те пользователи сети, которые ознакомились с обращением местной чиновницы в Кремль. Ранее в Интернете появилось видео, главной героиней которого стала женщина, искренне желающая воплотить «мусорную реформу» в Красноярском крае. Для этого есть все предпосылки, кроме содействия чиновником высшего эшелона.

По словам женщины, в истерике обратившей к Владимиру Путину за помощью, «мусорный» бизнес города разделён между бывшим кандидатом в горсовет Евгением Шепелёвым (ООО «РосТех») и Ильёй Ильиным с его «Красноярской рециклинговой компанией». Якобы с их подачи общественники и лояльные к ним чиновники полгода не могут добиться воплощения реформы и получают от них бестолковые отписки.

У президента женщина попросила прислать хоть одного «нормального, адекватного чиновника». «Ваши указы саботируются всеми! Вас за президента не считают! Плевать они на вас хотели! Президент вы или не президент?» - выкрикивает красноярская чиновница в камеру смартфона своей коллеги. Из-за бурных эмоций некоторые пользователи Сети посчитали, что это «заказное представление» перед «Прямой линией» с президентом, которая пройдёт 20 июня.

Для региона проблема мусорных полигонов стоит остро. «Шинник» и «Бадалык» расположены недалеко от города и теоретически могут представлять серьёзную экологическую угрозу. В частности, сами жители боятся повторения сценария Монголии, где из-за похожей проблемы в марте произошла вспышка чумы.

Но пользователи призвали чиновниц и общественников не заниматься переписками с ответственными органами, а «начать с низов». Например, посодействовать новому проекту «Магнита» с установкой автоматов для пластиковых бутылок, которые предоставляют покупателю скидку в магазине.