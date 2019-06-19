Без денег, зато с подружкой – Шофер «Яндекс.Такси» с «прицепом» просил у клиентки взаймы

Сегодня, 05:30

Поездка стала еще более неловкой и пугающей, когда водитель поехал по незнакомой для пассажирки дороге.

Клиентке «Яндекс.Такси» пришлось прокатиться с настоящим ухажером, который свою даму в одиночестве не оставляет. Девушка пожаловалась в Twitter, что ей выдалась крайне неудобная поездка с водителем и его пассией. Видимо, шофер немного забыл о стандартах комфорта и спокойствия для пассажиров.

Это был первый, но не последний «сюрприз» от водителя за одну поездку. Шофер «Яндекс.Такси» с «прицепом» просил у клиентки взаймы. Помимо оплаты услуг, водитель попытался выпросить еще деньжат на свою банковскую карту, но попытка успехом не увенчалась. Этому водителю можно только позавидовать – катается он без денег, зато с подружкой.

Кроме неловкости от присутствия постороннего человека, пассажирка еще не на шутку испугалась. По ее словам, шофер «Яндекс.Такси» либо выбрал незнакомый маршрут, либо не дружит с картами, так как поохал в противоположном направлении от ее дома. На чаевые такое поведение явно не вдохновляет.

«Яндекс.Такси» пора заканчивать с такими случаями поездок с «прицепами» в виде незнакомых людей. Вымогательство денег сверх оплаты услуг – совсем низость, которую не ожидаешь даже от таксистов. Менеджеры заинтересовались жалобой пассажирки и уже проверяют «нуждающегося» шофера с подружкой.