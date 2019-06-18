Госдума РФ приняла закон о защите паломников

Сегодня, 14:57

Если верующий человек отправляется в путешествие по святым местам, его будет охранять закон. Так Госдума хочет ограничить деятельность недобросовестных организаторов туров.

В последнем чтении был принят новый закон – теперь паломник имеет особый правовой статус. По определению законотворцев, им считается человек, который путешествует по религиозным местам до полугода или останавливается где-либо для посещения церемоний или участия в ритуалах. Также закон будет содействовать паломнической деятельности – организации различных поездок к местам поклонения как на территории России, так и за ее пределами. Сюда входят услуги транспорта, размещения, обеспечение комфорта и безопасности, а также экскурсоводы и переводчики.

Авторы законопроекта хотят оградить людей от подставных организаций, продающих туры. Теперь паломнической деятельностью могут заниматься только религиозные организации. Также закон провел черту между обычными туристами и паломниками. Парламентарии уверены: дополнение к федеральному закону защитит религиозных людей от мошенников и экстремизма. Государство готово содействовать честным организациям (иногда на безвозмездной основе). В Госдуме уверены, что под защитой законодательства паломничество будет развиваться в правильном направлении и сможет поддерживать прочные международные отношения в этой сфере.