Хуже, чем в хлеву: Россиянка показала Путину кошмарные фото тверской ЦРБ

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Прямая линия близко - региональные чиновники уже трясутся в ожидании острых вопросов ВВП.

С приближением Прямой линии президента РФ Владимира Путина россияне из разных регионов активизировались в соцсетях, пытаясь привлечь внимание главы государства к острым проблемам на местах. При бездействии местных чиновников люди возлагают надежды лишь на лидера страны. Очередной такой зов о помощи пришёл из Тверской области. Здесь россиянка показала Путину кошмарные фото ЦРБ города Бежецк.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала серию снимков, на которых запечатлены локации, напоминающие кадры из фильма ужасов. Грязные ободранные стены, покрытые плесенью, потрескавшийся пол и древняя мебель. На одном из фото можно увидеть санузел, где о примитивных санитарных условиях говорить не приходится, не то что о «медицинской стерильности». По своему виду всё это напоминает притон, но нет – это центральная больница района, где лечат жителей 20-тысячного Бежецка и окрестностей. Людей здесь держат хуже, чем в хлеву.

Автор поста обратилась к Владимиру Путину в преддверии традиционной Прямой линии с просьбой обратить внимание на вопиющее состояние лечебного учреждения. Учитывая, как быстро начинают шевелиться в этот период региональные чиновники, хочется верить, что проблема Бежецкой ЦРБ уже скоро начнёт решаться.