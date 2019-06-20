МВД России опровергло слухи о массовых увольнениях после закрытия дела Голунова

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Стало известно, что идут массовые увольнения из УВД, в котором был задержан спецкор интернет-издания «Медуза» Иван Голунов. Представители московской полиции опровергли данную информацию.

Юрий Титов (официальный представитель полиции) сообщил, что информация о 40-ка уволенных лицах из УВД по ЗАО Москвы – ложная и ситуация с кадрами стабильна. На самом деле, увольнительные рапорты подали только два сотрудника того самого отдела.

Напоминаем, что Иван Голунов был задержан шестого июня и ему вменялась статья за хранение и сбыт наркотических веществ. При задержании у Ивана обнаружили вещество мефедрон, при обыске у него дома нашли целую нарколабораторию. Позже мефедрон оказался кокаином, а фотографии из дома журналиста признали фейком. Голунов и его защита заявляли, что наркотики ему подбросили.

Позже, в связи с массовыми акциями в поддержку Ивана и в ходе более тщательного расследования выяснилось, что журналист-расследователь невиновен. Он был выпущен из-под ареста 11 июня.

Заявление по делу Голунова делал сам глава МВД Владимир Колокольцев. Именно он сообщил, что Иван невиновен, а генерал-майоры, замешанные в деле, получили отставку. Отстранены от должностей были Юрий Девяткин (глава управления по борьбе с наркотиками) и Андрей Пучков (начальник того самого УВД, в котором якобы были зафиксированы массовые увольнения).