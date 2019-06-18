РЖД против халявы – Пассажир защитил свою нижнюю полку благодаря грамотным ценам

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«Отшивать» любителей поменяться местами в плацкарте теперь намного проще – нужно попросить их доплатить за комфорт.

Россиянин, путешествуя из Уфы в Москву, доказал, что РЖД негласно выступает против халявы. Мужчина стал очередной жертвой любителей меняться полками. Кто-то вынужденно покупает верхнее место, а кто-то нарочно отдает ему предпочтение из-за дешевизны, а потом надеется на обмен. В обоих случаях страдать приходится тому, кто купил комфортное нижнее место заранее. Только смекалистого автора истории это не касается.

Пассажир защитил свою нижнюю полку благодаря грамотным ценам РЖД. Разница между верхней и нижней полкой может составлять около 30%, по словам сотрудников РЖД. Это зависит от многих факторов, но главное – комфорт. Нижнее место зачастую дороже. Об этом мужчина напомнил своей попутчице, которая захотела «согнать» его с законного места.

Россиянин с легкостью «отшил» претендентку на нижнюю полку. Он согласился ехать на верхней, если пассажирка оплатит разницу в цене. Вероятно, женщине деньги оказались дороже комфорта, на том все ее просьбы и закончились. Кто бы мог подумать, что отказаться от этих надоевших всем уступок будет так просто.

«Спасибо РЖД за разницу в цене между нижней и верхней полкой», - пишет довольный россиянин.

Его поступок действительно можно взять на вооружение. «Дарить» чужому человеку 30% уплаченных за место денег никому не хочется. Даже 600 рублей для простого россиянина – уже существенная разница. Именно на эту сумму, к примеру, отличаются между собой нижняя и верхняя полка в плацкарте по маршруту Москва - Санкт-Петербург.