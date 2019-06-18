Министерство образования все-таки проверит работы ЕГЭ, написанные «неправильными» ручками

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Трое одиннадцатиклассников из Астраханской области получили ноль баллов на ЕГЭ по математике. Комиссия заявила, что работы были написаны ручками с неправильными чернилами. Однако ученикам пошли навстречу.

Региональное министерство образования вручную проверит экзаменационные работы. Итоговые баллы должны огласить 19 июня. Проблемы возникли из-за того, что дети пользовались ручками с чернилами, которые техника не смогла отсканировать.

Директор гимназии, где учился один из пострадавших выпускников, уверена: виновата техника, а не дети. Она утверждает, что титульный лист успешно отсканировали, но бланк с ответами по какой-то причине не зафиксировался системой. Ученики говорят, что использовали обычные гелевые ручки, которые использовали и на других экзаменах, но проблемы обнаружили только при проверке математики.

История с ЕГЭ крайне возмутила граждан. Отношение к экзамену и без того было довольно негативным. Чтобы поддержать ребят, была создана петиция на сайте change.org, где было предъявлено требование проверить работы, несмотря на «неправильные» чернила.

Министерство образования региона настаивает, что дети неверно выполнили регламент, а вины техники быть не может. Однако общественный резонанс заставил ведомство все же рассмотреть работы выпускников.

Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль не остался в стороне. Он внес предложение Минпросвещения РФ. «Возможно, стоит подумать министерству просвещения РФ о централизованной закупке «правильных» ручек, чтобы выпускники российских школ не думали об организационных процессах на экзаменах», - заявил депутат.