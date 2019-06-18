Социологи: Меньше половины российских выпускников хотят поступить в вуз

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Всего 47% выпускников планируют получать высшее образование. Несколько лет назад таких детей было почти в два раза больше.

Опрос провели на сайте сервиса по поиску работы Superjob. Согласно результатам, меньше половины российских выпускников готовы поступать в вуз, четверть опрошенных заявила о желании учиться в колледже или училище. Также один процент респондентов собирается работать сразу же после получения аттестата.

По результатам опроса сервисом были названы самые популярные направления обучения среди подростков. Лидирующие позиции в 2019 году занимают медицинские специальности, и сфера IT. Также набирают популярность различные инженерные направления. Такая тенденция прослеживается как среди желающих поступить в вуз, так и среди планирующих овладеть средне специальным образованием.

В свою очередь, опрос провел и ВЦИОМ, но уже среди трудоустроенных людей. Выяснилось, что около половины россиян работает не по специальности. Респонденты объясняют это отсутствием работы по профилю или трудностями с попаданием на необходимую должность. Также опрошенные отметили низкий уровень заработной платы. Примечательно, что больше всего трудностей с работой по профилю испытывают выпускники колледжей.