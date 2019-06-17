Пенсионер как приговор: Старики устроили битву за «просрочку» у «Пятерочки»

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Пожилые люди вынуждены ждать у магазина, чтобы «урвать» лучший кусочек из худших.

В соцсетях опубликовали видео, на котором старики из Ульяновска устроили битву за «просрочку» у местной «Пятерочки». Сотрудник магазина вышел с корзиной непригодных для продажи продуктов и пенсионеры буквально набросились на нее. Кому что досталось – каждый пытался урвать себе кусочек чего-то.

Смотреть на этот позор России больно и грустно. Тяжело осознавать, что в стране с таким потенциалом пенсионер звучит как приговор, ведь каждый из них уже свое на страну «отпахал». Однако, достойную жизнь им никто так и не обеспечил. Поэтому старики вынуждены как-то выживать – пенсии ни на что не хватает. Лекарства просроченные употреблять нельзя, за неоплату коммунальных услуг и выселить могут, остается жертвовать своими желудками.

Печально то, что федеральные новости почему-то это не освещают. Есть новости о США, Зеленском или же об инициативах Госдумы. Жизнь простых людей – это также должно быть незаменимой рубрикой в новостях. Зачем тогда все эти политшоу, если жизнь лучше не становится? Лучше бы все эти Соловьевы и Киселевы обратили внимание на насущные проблемы своего народа и, может быть, тогда в России пенсионерам, нуждающимся во всех смыслах этого слова, стало бы легче жить. Молчать уже нельзя.