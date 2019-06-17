Плевать на психику ребенка? «Инстанутые» мамы позорят детей ради лайков и подписчиков

Сегодня, 19:26

Будто обезумев, девушки показывают всю жизнь ребенка, вплоть до «туалетных» дел.

В соцсетях девушка выступила против матерей, которые активно позорят своих детей ради лайков и подписчиков. Ведь «инстанутые» мамы показывают всю жизнь ребенка, выворачивая ее «наизнанку». Зачастую неприглядные вещи также проскальзывают в архивных видео и фото, что, естественно, может повлиять на дальнейшую жизнь малыша. Ведь в наше время интернет помнит все и даже кратковременные Stories сохраняются там навсегда.

А это уже простор для мошенников, «хейтеров» и просто неадекватных людей. Прежде всего, мамы должны думать о будущем и настоящем своих детей, ведь такими действиями наносят им непоправимый вред. Неужели им плевать на психику ребенка?

Речь, конечно же, не идет о мамах, которые просто иногда выкладывают милые фото с детьми на природе, например.

Нет, определение «инстанутая» распространяется конкретно на мам, которые просто заполоняют соцсеть фото и видео ребенка и делают свою страницу буквально его страницей. Все это, конечно же, происходит без его согласия, он же еще маленький и зависимый от родителей. Однако, это не делает его собственностью и ребенок все-таки человек, хоть и маленький.

Стоит помнить об этом, прежде чем публиковать «туалетные» и прочие дела своего малыша.