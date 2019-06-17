Ходи пешком: Опоздавший водитель Яндекс.Такси обматерил клиентку за отмену заказа

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От комфортной поездки от Яндекс.Такси до жёсткой ссоры и испорченного настроения один шаг.

Всё чаще от клиентов Яндекс.Такси слышны упрёки в адрес перевозчика на тему хамства и агрессивности водителей. Очередной такой случай произошёл, судя по всему, в Благовещенске. Здесь опоздавший на вызов водитель обматерил клиентку за отмену заказа.

О случившемся девушка рассказала в своём Instagram. Он объяснила, что накануне заказала Яндекс.Такси, чтобы проводить гостивших у неё родственников на вокзал. Однако авто в назначенное время не приехало. Более того, таксист не явился и через 10 минут, а вместо того, чтобы спешить на вызов, судя по приложению, ездил по своим делам. Увидев это, клиентка решила отменить заказ и отправилась на вокзал на автобусе, но тут ей позвонил таксист, который сразу принялся грубить ей, оскорбляя нецензурной бранью.

Как утверждает девушка, сотрудник Яндекс.Такси, не разбираясь, стал кричать и обвинять её в том, что она необоснованно отменила заказ. Своё поведение при этом водитель не счёл непрофессиональным, заявив, что ездил «по закоулкам», потому что решил заехать в туалет. Беседу же с клиенткой мужчина свёл до фраз вроде «не нравится опаздывать - ходи пешком и не дёргай шофёра». Зачем, опаздывая по своим делам, мужчина принял срочный заказ, он не уточнил. В итоге вместо комфортной поездки или хотя бы извинений за опоздание жительница Благовещенска получила поток оскорблений в свой адрес и испорченное настроение. О реакции Яндекс.Такси на произошедшее ничего не известно.