Эксперты считают, что томские рыбаки могут выловить всю рыбу в течение 2-х лет

Сегодня, 15:18

Из-за низкой воды рыба не смогла реализовать свой нерест, и популяция рыб стоит под угрозой.

В результате теплой зимы земля недостаточно промёрзла и по весне вся вода с растаявшего снега уходила в почву. В результате был замечен рекордно низкий паводок и поймы, в которые рыбы заплывали чтобы поживиться и для нереста, оказались сухими. Соответственно, вся рыба во время нереста осталась в реке. Но из-за ухода воды вся отложенная икра осталась на траве, а та рыба, которая не успела отложить икру, уже начала перерабатывать её в жировую ткань.

Но томские рыбаки радуются рыбному сезону, не осознавая, что могут выловить всю оставшуюся рыбу, которая так и не дала потомство. Эксперты считают, что вся рыба из томских рек может исчезнуть в течение 2-х лет.

Также эксперты отмечают и нестабильные погодные условия от которых страдают как животные, так и люди.