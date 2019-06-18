«Не смогла купить билет на электричку»: РЖД отказалась продать билет пассажиру

Сегодня, 05:30

Обе работающие на пригородном вокзале кассы продавали билеты только на пассажирские поезда.

Возмущенная пассажирка поделилась своей проблемой в Twitter. Событие произошло в Челябинской области. Уехать в областной центр утренней электричкой у пассажирки не получилось. По прибытию на пригородный вокзал она столкнулась с тем, что билеты продает всего две кассы, и обе кассы продают билеты только на пассажирские поезда дальнего следования.

Организация работы пригородных вокзалов РЖД оставляет желать лучшего. Если на территории вокзала всего две работающие кассы, то почему нельзя организовать работу так, что одна из них за 20-30 минут до прихода пригородного поезда приостановит продажу билетов на поезда дальнего следования и переключится на пригородные? Или пользующиеся услугами граждане не пассажиры?

Возмущенная таким отношением пассажирка обещает написать жалобу в РЖД и пригородную компанию. Пусть небольшая, но все же, существует надежда, что руководство дороги отреагирует и исправит свои ошибки.

На фоне инноваций вводимых РЖД в сфере обслуживания пассажиров и улучшении качества подвижного состава, это, по крайней мере, не серьезно. И вся проблема, скорее всего, в непродуманном графике работы на конкретной железнодорожной станции, а точнее в его отсутствии.