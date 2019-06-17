Наглости нет предела: Подмосковная «Пятёрочка» обвесила клиента на 300%

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Конфеты с горьким привкусом «развода» купил житель Красногорска Московской области.

Сеть магазинов эконом-класса «Пятёрочка» в очередной раз оказалась в эпицентре скандала. Подмосковная торговая точка ужаснула покупателя уровнем своей жадности и наглости, которой, кажется, нет предела. В Красногорске Московской области местная «Пятёрочка» обвесила клиента на 300%.

Мужчина объяснил на портале «Отзовик», что на днях делал покупки в заведении популярной сети и, набрав множество товаров, сперва не заметил, что его обманули. Уже позже покупатель «Пятёрочки» взвесил купленные конфеты на контрольных весах и выяснил, что вместо 200 «с небольшим» граммов ему в чеке посчитали покупку за 800 граммов товара. В итоге обвес составил более полкилограмма или 300% от стоимости конфет.

Мужчина возмутился произошедшим и признался, что не ожидал столь дерзкого «развода» крупной сети вроде «Пятёрочки». Очевидно, в будущем он уже вряд ли станет пользоваться услугами указанного магазина. К чести «Пятёрочки», представитель бренда всё же связался с обманутым клиентом и принёс свои извинения, пообещав разобраться в ситуации.