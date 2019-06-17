«Ленивых» бедных россиян с яхтами и снегоходами лишат пособий

Сегодня, 09:06

Региональные чиновники предложили «нестандартные» подходы для повышения уровня жизни малоимущих граждан.

Минтруда ведет работу над проектом по сокращению уровня бедности, в рамках этого проекта региональные власти направляют свои предложения. Свои предложения уже направили власти Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей.

Основная мысль, присутствующая практически во всех предложениях – не платить тому, кто может обойтись без пособия. Зачем придумывать какие-то сложные социальные программы, когда можно просто подвести под статистику, и вчерашнего малоимущего сделать вполне себе средним классом.

Для этого чиновники предлагают пересмотреть критерии оценки бедности. Например, власти Татарстана с апреля перестали платить пособия на ребенка и компенсировать проезд в общественном транспорте пенсионерам, если у «бедных» граждан есть яхта, снегоход, два и более автомобиля не старше трех лет, большие квартиры и участки (более 40 кв. м на члена семьи). Решение чиновников Татарстана вызывает двоякие чувства. Если ранее выплачивались пособия для граждан, подпадающих под вышеуказанные критерии, то сам собой напрашивается вопрос – кто допустил расхищение бюджетных средств? Или это банальная «отмазка» для Москвы, чтобы сымитировать видимость работы.

Ивановские чиновники пошли дальше, они предлагают заставлять «ленивых» бедных повышать свое благосостояние. По мнению властей, если у малоимущего есть приусадебный участок, он может и должен обеспечивать себя овощами, а значит, ему можно сократить пособие. А уж если у него есть пустующая жилплощадь, то сдавать ее он просто обязан.

Чиновникам хотелось бы пожелать спуститься на землю и подумать над тем, что человек в силу состояния своего здоровья иногда хотел бы да не может обработать землю, а свободное жилье порой находится в таком состоянии, что даже тараканы арендовать его не будут.