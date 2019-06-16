А вдруг бешенство? Оцепеневшая мышь у «Магнита» вынудила клиентов пройти мимо

Сегодня, 21:30

Ни Санэпидемстанция Саратова, ни руководство магазина, судя по всему, не знают об этой проблеме.

Сеть магазинов «Магнит» опять на слуху и опять не в лучшем виде. На этот раз ославилось отделение в городе Саратов. Жительница прогуливалась вместе с дочерью и, по её словам, перед возвращением домой решила зайти в «Магнит» около дома. К сожалению для всех, около здания магазина женщина обнаружила оцепеневшую мышь. Естественно, это напрягло героиню видео и она якобы решила обойти магазин стороной.

Состояние животного определить не удалось, равно как и его здоровье – вдруг мышь заражена бешенством? На качестве продукции это скажется далеко не лучшим образом. А ежели грызун действительно оцепенел из-за проблем со здоровьем, то он там находится долгое время, что вызывает вопрос: «А где Санэпидемстанция?». Но, глядя на «вещественное доказательство», можно предположить, что ни санитарная служба города, ни администрация магазина не в курсе проблем прилегающей территории.

Несмотря на некую комичность, ситуация опасная. Даже если предположить, что грызун жив, полностью здоров и не переносит никакую заразу, она, в конце концов, оставляет за собой отходы, да и может привести другую мышь, которая не будет столь здорова. Возможно, после смены руководства сеть «Магнит» решила заработать известность разными неприятными событиями. Но зачем это компании со слоганом «Давайте дружить семьями!»?