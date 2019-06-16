VistaNews.ru


А вдруг бешенство? Оцепеневшая мышь у «Магнита» вынудила клиентов пройти мимо

Сегодня, 21:30

Ни Санэпидемстанция Саратова, ни руководство магазина, судя по всему, не знают об этой проблеме.

Сеть магазинов «Магнит» опять на слуху и опять не в лучшем виде. На этот раз ославилось отделение в городе Саратов. Жительница прогуливалась вместе с дочерью и, по её словам, перед возвращением домой решила зайти в «Магнит» около дома. К сожалению для всех, около здания магазина женщина обнаружила оцепеневшую мышь. Естественно, это напрягло героиню видео и она якобы решила обойти магазин стороной.

Состояние животного определить не удалось, равно как и его здоровье – вдруг мышь заражена бешенством? На качестве продукции это скажется далеко не лучшим образом. А ежели грызун действительно оцепенел из-за проблем со здоровьем, то он там находится долгое время, что вызывает вопрос: «А где Санэпидемстанция?». Но, глядя на «вещественное доказательство», можно предположить, что ни санитарная служба города, ни администрация магазина не в курсе проблем прилегающей территории.

Несмотря на некую комичность, ситуация опасная. Даже если предположить, что грызун жив, полностью здоров и не переносит никакую заразу, она, в конце концов, оставляет за собой отходы, да и может привести другую мышь, которая не будет столь здорова. Возможно, после смены руководства сеть «Магнит» решила заработать известность разными неприятными событиями. Но зачем это компании со слоганом «Давайте дружить семьями!»?

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме