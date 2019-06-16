А ты, чувак, уже приехал!: Водители «Яндекс.Такси» берут деньги и соскакивают с заказа

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Деньги вернуть можно, но ведь драгоценное время уплыло.

Снова водители «Яндекс.Такси» дали клиентам повод для недовольства. Якобы повадились недобросовестные шоферы в ущерб пассажиров свой семейный бюджет пополнять. Один из клиентов пожаловался, что таксист так и не прибыл по вызову, а вместо этого повез заказчика через другое приложение. Примечательно, что водитель якобы дождался списания средств и оставил первого пассажира на обочине. Не хватало только презрительного «А ты, чувак, уже приехал!».

И это не единственное, за что «пламенно» любят пассажиры таксистов «Яндекса». Многие водители стремятся обнулить заказ клиента, чтобы взять у того деньги наличными и не платить процент агрегатору. Однако, когда пассажир резонно замечает, что «налом» он заплатит меньше, таксист возмущается, не желая понимать, что выплата неустойки ляжет на плечи клиента. Возмущенный, почти обманутый, заказчик уверяет, что такие случаи уже носят массовый характер.

Далее пользователи соцсетей посетовали на непрофессионализм шоферов, которые только начали сотрудничать с «ЯТ». Водители-новички, по словам клиентов, настолько затягивают поездку, что быстрее добраться пешком. Отдельной порции возмущений удостоилась придирчивость водителей. Они могут по приезде на вызов отменить заказ, если им пункт назначения не нравится, даже если изначально его приняли. Вот только практически всегда они соскакивают с заказа уже после списания средств с карты клиента. А возврат денег через приложение весьма утомительное занятие.