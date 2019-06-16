Сдохни, но заплати. «Монопольные» перелеты Аэрофлота могут оставить россиян без «трусов»

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Авиакомпания оказалась единственной, кто совершает прямые рейсы по многим непопулярным направлениям.

У многих россиян есть родственники, друзья или близкие в отдаленных уголках необъятной России. Уже давно известна проблема путешествий по стране как железнодорожным транспортом, так и воздушным. Ежегодно десятки миллионов россиян сталкиваются с одной проблемой - транзитные рейсы с пересадкой. Как правило, это московский авиационный узел, через который проходят практически все рейсы в стране, что оставляет массу неудобств.

Однако только одна компания Аэрофлот имеет в своем распоряжении возможность прямых перелётов. Вероятно этим и пользуется авиакомпания, ведь «монопольные» перелёты Аэрофлота могут оставить россиян без «трусов», ободрав как липку за билет. Россияне недовольны таким положением дел, ведь не у всех есть возможность заплатить за трехчасовой полет по территории родной страны, как за международный. Прямые рейсы на многие не совсем популярные направления выполняет одна компания, и цены получаются соответствующие. Например, из Москвы прилететь в Нижневартовск будет стоить от 13 000 до 60 000 рублей.

Сложно представить, когда у человека возникли самые неприятные обстоятельства, горе от смерти близкого в семье, что вынудило срочно лететь в одном из таких направлений, а денег не хватит на билет. Тогда хоть сам сдохни, но заплати Аэрофлоту.

А между тем, прямой билет в Лондон на те же даты, которые искал россиянин, стоят дешевле чем в Нижневартовск, его стоимость всего 11 500 рублей. Поручение Путина об улучшении воздушных перевозок внутри страны пока не выполняется должным образом, о чем легко можно судить по стоимости билетов на единственные прямые рейсы в стране.