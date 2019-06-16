Смерть в любую секунду - Сырость почти разрушила жилой дом в Омске

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ЖКХ пока не спешит спасать жильцов из «влажной» ловушки.

В группе «Омск ВК» опубликовали анонимную жалобу жителя города. Он просил обратить внимание на дом №11 на улице 5-я Кордная. По его словам, подвал уже несколько лет залит водой. Омич сообщает, что неоднократно обращались в компанию, обслуживающую этот дом, с названием «Партнёр-гарант», однако результата никакого нет. Далее житель отмечает, что из-за сырости штукатурка отслаивается огромными кусками, а в зимнюю пору верхние этажи полностью обледенелые из-за большой влажности.

Пользователь указывает, что старший по этому дому ничего не предпринимает для исправления ситуации, а инженер и вовсе сказал не самую приятную вещь – он в курсе проблем уже около 15 лет. В интернет жалобщик обратился за помощью, но даже здесь самый ценный совет лишь отправил в прокуратуру.

Не так давно управляющие компании повысили стоимость обслуживания домов. Но всё по-старому – цены растут, а качество услуг, в лучшем случае, остаётся прежним.