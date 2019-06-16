Он козёл, а я вся в белом: Россияне ополчились на многодетных «яжматерей»-бездельниц из-за льгот и привилегий

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«Избранность» плодовитых мамочек привела работающих родительниц в ярость, ведь их дети ничем не хуже выходцев из многодетных семей.

Государство, пропагандирующее рождаемость и поощряющее деторождение в огромных количествах, по мнению многих россиян, совершает огромную ошибку. Иногда бывает, что женщины превращают воспроизведение потомства в профессию ради получения льгот и привилегий от государства и не только. После очередной плаксивой истории на родительском форуме, россияне ополчились на «вечно ноющих» «яжматерей»-бездельниц.

Многодетная мать, младшей дочери которой исполнилось чуть более полутора лет, снова забеременела, но муж не хочет рождения второго малыша, пока уже появившаяся на свет дочь не станет взрослее. Кроме того, мужчина намерен создать в квартире условия для воспитания любимого чада, не надеясь на государство, которое, по мнению супружницы, должно и обязано помочь тем, кто «улучшает демографию». Вот и выходит «он козел, а я вся в белом».

Нередко на просторах интернета можно встретить ролики, в которых заламывающая руки и рыдающая в окружении пятерых маленьких оборвышей женщина просит государство выделить ей квартиру «побольше», а всех неравнодушных помочь ей деньгами и вещами. Назревает вполне закономерный вопрос – чем думали такие мамы, когда рожали от трех раз и более? Одно из двух: или такие барышни лишь вчера покинули райские кущи, а посему не готовы к жестокостям этого мира, или они просто уверены – государство их в беде не оставит.

Ситуация с демографией в стране и правда напряженная. Поэтому правительство и разрабатывает социальные программы для увеличения рождаемости. Однако это не значит, что матери должны ставить деторождение на поток и потом просто требовать льгот и привилегий.

В России остро стоит проблема с местами в детских садиках. Многие женщины вынуждены сидеть дома после истечения декретного отпуска в силу того, что малыша некуда деть, а нанимать няню слишком дорогое удовольствие и зачастую рискованно – мало какой характер у нанимаемой особы?

А вот матери с энным количеством ребятишек запросто пристраивают своих чад в садик – они состоят в льготном списке. Зачастую эти родительницы нигде не работают, а живут на пособие. Их мужья, если такие имеются, официально получают копейки, но в конверте приносят домой кругленькие суммы. И что самое интересное – эти женщины норовят забрать ребенка попозже, дескать отдохнуть и расслабиться без оравы детишек. И если детсад работает до 19 часов, можно быть уверенными – такая родительница прибежит за малышом (-ами) аккурат в 18:59. Такое мнение можно лицезреть едва ли не на каждом втором городском форуме.

С медицинским обслуживанием та же история. Матерям, у которых один-два ребенка практически нереально получить редкие препараты, зато те, кто превратил роды в профессию, обеспечены лекарствами, получают медицинское обслуживание бесплатно и в полном объеме. Да и с жильем у многодетных родителей, как жалуются россияне, все в порядке. Если нет – всегда же можно подождать помощи от государства и затребовать жилплощадь на весь род.