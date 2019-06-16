Дёшево и сердито. Стало известно, во сколько «выльется» выпускной банкет в Петербурге

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В Северной столице празднование обойдется несколько дороже, чем в других городах РФ.

23 июня в Санкт-Петербурге и по всей России пройдут выпускные балы. О том, во сколько «вылился» выпускной банкет, рассказали аналитики «Эвотор», компании производителя онлайн-касс.

Средний чек за банкет по России составил 1680 рублей. Петербургские школьники заплатили чуть больше, сумма на одного школьника приблизилась к 1773 рублям. Дороже всех выпускной банкет обошелся родителям московских выпускников – 2440 рублей.

Для того, что бы получить эти цифры, аналитиками были собраны данные с более 15 тысяч платежных терминалов, установленных в кафе и ресторанах по всей России.

Меню выпускного включает в себя холодные закуски, салаты, горячие блюда, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Оценивая представленный объем блюд и их стоимость, можно сказать, что мероприятие получится вполне бюджетное. Простыми словами, дешево и сердито.

Наиболее популярным салатом в меню выпускного стал «Цезарь», его в свое меню включило большинство кафе и ресторанов. Самый дешевый «Цезарь» оказался в Томске, всего 96 рублей за порцию, самый дорогой в Сочи – 250 рублей.

Но банкетный стол - не основная затратная часть на выпускном. Дороже всего обходятся выпускные платья и костюмы. Для того, что бы одеть школьника родителям придется потратить не менее 5-7 тыс. рублей. А еще подарки учителям и руководству школы, ведущий на мероприятие, диджей, лимузины. Во сколько все это обошлось родителям - точно не известно.