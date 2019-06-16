Антилохотрон - Инструкция, как не платить за «криворукость» Почты России

Сегодня, 11:48

В руки клиентов попало «оружие», способное раз и навсегда победить участившуюся халатность оператора.

Для того, чтобы не остаться на руках с испорченной, сломанной или, еще хуже, пустой посылкой, стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, ни при каких условиях нельзя ставить свою подпись в извещении о получении посылки перед тем, как ее покажут. Эта подпись означает, что клиент получил все в целости и сохранности. Стоит заполнить извещение без даты и подписи и потребовать у сотрудника принести получаемое имущество на осмотр. Если работник почты по какой-то причине отказывается это делать, необходимо позвонить на горячую линию, назвать ФИО сотрудника и описать возникшую проблему. Право в данном случае на стороне клиента.

После того, как принесли посылку, ее нужно взвесить, проверить содержимое и, если все в порядке, поставить подпись и забрать. Если же вес не соответствует заявленному или имущество повреждено, сотрудник обязан составить акт описи повреждений. Компания возместит деньги за порчу имущества. Если, опять же, это делать отказываются – обращение в Роспотребнадзор быстро приведет их в чувства.

Если придерживаться этих простых правил и не «вестись» на провокации нерадивых сотрудников, то инструкция «антилохотрон» сработает. Ведь граждане, знающие свои права – самый страшный кошмар для недобросовестных исполнителей.