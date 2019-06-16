Главное – круговая порука: В День медика врач признался, почему пациентам нельзя ругать докторов

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Он призвал коллег беречь свою психику и «непарные» органы и поменьше думать о работе.

В День медика один из представителей этой благородной профессии рассказал, что же главное в его работе. Как оказалось, это не помощь людям и не призвание, и даже не любовь к медицине как науке, а круговая порука. Врачи признался, что главное в его работе – это пресловутая круговая порука. Однако пациентам нельзя ругать докторов, так как вовсе не они решают кого лечить, как лечить и что говорить каждому человеку, которые обратился к ним за помощью.

Не секрет, что медики и втайне и явно ненавидят страховую медицину, поскольку, по их мнению, она привела в профессию не тех, кто мечтает помогать людям, а юристов, прокуроров, финансистов и олигархов от фармацевтики, которые блюдут лишь выполнение стандартов. Поэтому, дескать, врачу помогает выжить лишь другой человек в белом халате.

Однако словоизлияния медика в итоге свелись не к очередным слезным стенаниям о превратностях судеб докторов. Он выразил сожаление, что ему просто не хватает времени на общение с пациентами, чтобы правильно поставить диагноз или просто утешить человека, ведь стандартами страховой медицины на каждого больного на приеме отводится от трех до пяти минут. За это время максимум что можно сделать – поздороваться. Возможно поэтому медики часто невежливы – пытаются выкроить время на разговор по существу?

Впрочем подписчиков слова о круговой поруке и взаимовыручке врачей возмутили. Россияне уверены, то именно круговая порука позволяет врачам избегать ответственности за совершенные ошибки в лечении и всю вину свалить на пациента или его родственников.

Просьба выделять по полчаса на каждого больного также вызвали негативную реакцию. Люди, прокомментировавшие пост, написали, что в поликлиниках и так километровые очереди, и если «с каждой выжившей из ума старухой» вести получасовые беседы, то и дня не хватит, чтобы всех принять. «У нас и так люди в очередях умирают, пока вы лясы точите!», - обругали автора поста недовольные пациенты.