«Осторожно, крыша поехала!»: Россияне высмеяли «картонные» кровли вокзалов «РЖД»

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Жажда быстрой наживы с минимальными затратами заставляет «РЖД» покупать вагоны, построенные с нарушением технологий.

Ураган в Смоленской области привел к тому, что здание вокзала лишилось крыши – она упала прямо на проходящий поезд. И если бы люди не успели зайти в вагоны состава «Москва-Брест», то сейчас можно было бы уже считать погибших и раненых. Опоздай женщина с ребенком всего на 30 секунд, именно на нее бы обрушился козырек вокзальной кровли.

Снимки искореженной крыши, устилающей вагоны поезда. Быстро попали в Сеть, и пользователи сразу же отметили, что здание вокзала построено с нарушением технологий. По мнению некоторых комментаторов, кровли должны быть монументальными, а на деле перекрывают черепицей даже капитальные фрагменты. Как подметили сетевые эксперты, на ЖД-вокзалах такие материалы использовать нельзя ввиду таких вот происшествий, поскольку на вокзалах практически в любое время суток наблюдается массовое скопление людей.

Пользователи не сомневаются, что это все результаты «откатов», ради которых «РЖД» строит «картонные» вокзалы. Россияне высмеяли такой подход к строительству, но это смех сквозь слезы. Пользователи уверяют, что когда-нибудь эта халатность и безответственность будет стоить людям жизни.

«Природа и стихия неумолимы, поэтому работу нужно выполнять на совесть, не скупиться на материалы и на зарплаты. Тогда и у людей будет стимул работать качественно», - присовокупили юзеры.

И если в ближайшем будущем ситуация не изменится, то при каждом мало-мальски сильном ветре придется вывешивать объявление «Осторожно, крыша поехала!».