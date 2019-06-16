Тише едешь - дальше будешь. Росавтодор не будет увеличивать скоростной лимит

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ГОСТ по увеличению лимита до 130 км/ч будет рекомендательным.

Росавтодор разработал новый ГОСТ. Однако, сообщают в ведомствах, он никак не поспособствует мгновенному ускорению всех трасс. Это лишь рекомендация. Если его примут – на следующий день на трассах ограничение не возрастёт до вожделенных водителями 130 км/ч.

Ранее СМИ сообщали, что будет введён ГОСТ, согласно которому скоростное ограничение магистральных дорог увеличится до 130 км/ч. При этом отмечается, что непосредственное повышение режима скорости ведётся крайне осторожно и поступательно. Работа продвигается при содействии ГИБДД РФ.

После изучения федеральных автомобильных трасс обнаружили 44 участка дорог более 1000 километров, на коих можно попробовать увеличить скорость. Здесь около 32 километров (17 участков), где можно разогнаться до 90 км/ч, а на оставшихся 1044 километрах или 27 участках – до 110 км/ч.

Причём в Росавтодор подчёркивают, что ведётся индивидуальный проект по каждому участку, где можно попробовать поднять скоростной лимит.