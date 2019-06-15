Что мне снег, что мне зной…«Почта России» раскрыла «мокрую» тайну порчи посылок

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Почтовый оператор хранит посылки под открытом небом, поэтому неудивительно, что получателю вручают то, что осталось.

В Подмосковье «Почта России» держит посылки своих клиентов на улице. Если учесть вредное воздействие солнца и жары на бумагу и другие материалы, особенно летом, можно понять, что письма и посылки будут, как минимум, повреждены. А если дождь? Вряд ли посылки тщательно защищены от воздействия погодных условий на 100%, мол, «что мне снег, что мне зной...». Автор фото ниже поделился сомнениями по этому поводу и, по всей видимости, «Почта России» сама раскрыла «мокрую» тайну порчи посылок.

В конечном итоге, некоторые посылки или не доходят до получателей, или приходят испорченными, или их «теряют». Такое отношение к доверию россиян, конечно же, неприемлемо. Если не хватает места в отделении для хранения посылок – необходимо поставить новое. Ведь то имущество, которое передается по почте, имеет свою цену и куплено на деньги граждан.

Таким образом, можно отметить, что «Почте России» следует озаботиться новыми помещениями для посылок, а сотрудникам - сохранностью уже имеющихся в отделении. Иначе потом руководство почты очень удивляется негативным отзывам и пытается решать проблемы через соцсети. Если проблему не создавать – потом ее не надо решать.