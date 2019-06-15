Забери меня с собой: Котики из приюта ищут хозяев в Новосибирске

Сегодня, 15:38

Волонтеры раздают бездомных животных в добрые руки совершенно бесплатно и от всей души. Для этого организовано специальное городское мероприятие «День хвоста».

В этот раз на ярмарке 20 кошек и одна собака. Все они какое-то время жили в новосибирском приюте, теперь надеются обрести настоящих хозяев. Чтобы людям было проще найти нового маленького друга, «День хвоста» проходит на территории торгового центра. Организаторы обращают внимание, что все животные здоровы, привиты, стерилизованы, у каждого есть ветеринарный паспорт. Не хватает только настоящего дома.

В первый час работы акции два котика нашли новых хозяев. Однако больше всего волонтеры переживают за собаку Дарси – когда ее нашли на одной из улиц города, она была ужасно напугана. До сих пор Дарси не слишком доверяет мужчинам, но любит детей.

Организаторы акции верят, что раздадут всех питомцев в новые уютные дома. Помимо этого, для жителей Новосибирска подготовили мастер-классы, лавочки с товарами ручной работы и розыгрыш подарков.