Знай свои права: В Роспотребнадзоре разъяснили, что может требовать пассажир при задержке рейса

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Без дополнительной платы должны предоставляться социальные услуги, компенсирующие время ожидания вылета по вине перевозчика, - отметили в ведомстве.

Из-за недавних громких проблем в российских аэропортах, в Роспотребнадзоре решили разъяснить, что может требовать пассажир при длительной задержке прибывающего рейса в пункт назначения.

В ведомстве словно призвали россиян знать свои права и требовать их четкого выполнения от сотрудников государственных и частных организаций, какими являются аэропорты.

Согласно п.1 статьи 795 Гражданского кодекса РФ самую первую компенсацию от перевозчика неудовлетворенный клиент может получить в денежном эквиваленте, но при условии, что перевозчик не докажет свою непричастность к опозданию или отмене вылета.

Самое главное, на что имеют право пассажиры - это быстрое оповещение самым доступным способом об изменениях в расписании. Это необходимо для своевременной покупки нового билета.

Также из-за неблагоприятных погодных условий или по техническим причинам перевозчик должен организовать в промежуточных пунктах комнаты длительного ожидания или номер в близрасположенной гостинице с прохладительными напитками и горячим питанием, особенно если у клиента есть ребенок до 7 лет, который тоже будет совершать полет. При ожидании более 2-х часов пассажиру предоставляется два звонка или сообщения на электронную почту с территории аэропорта.

Заключает список правовых требований обязательная организация перевозчиком охраны багажа клиента, если идет опоздание отправления на длительный срок.