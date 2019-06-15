Патриотично, но подло - «МегаФон» обдирает россиян на отдыхе за границей

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Абонентская плата за неиспользованный интернет бьет по карманам отдыхающих.

Клиент «МегаФона» рассказал о том, что оператор якобы обдирает россиян, находящихся на отдыхе за границей. По его словам, «МегаФон» взимает плату за интернет, хотя им никто так и не воспользовался. К тому же, плата в роуминге, а значит сумма выходит немаленькая. Конечно, это все смотрится патриотично, мол, отдыхайте в России, но по факту «МегаФон» поступает довольно подло и граждане не совсем понимают цель подобных манипуляций.

Сам же оператор и его представитель в соцсетях отметили, что списание средств может происходить только по факту использования связи или интернета, что намекает на их нежелание решать проблему. Ведь, по идее, механизм должен работать, но в данном случае этого не наблюдается. Ошибку все-таки стоило бы признать, особенно если клиент предоставит все доказательства незаконного списания средств.

Очередная проблема в системе грозит новыми ударами по репутации «МегаФона» как оператора. Ведь сейчас абоненты жалуются на то, что их без согласия подключают к разного рода услугам, а интернет вообще порой не работает, даже хвалёный 4G. Некоторые даже уходят к другим операторам, но разве стоит терять клиентов из-за сбоев в системе? Стоит заботиться о своих абонентах, а не надеяться, что еще кто-нибудь подключится и количество пользователей не упадет.