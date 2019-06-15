Поспешил - ДПС насмешил: Водитель «Яндекс.Такси» не приехал к клиенту из-за разборок с гаишниками

Сегодня, 14:30

«Верните профессионалов в такси!» - было первой мыслью несостоявшегося пассажира.

Иногда казусные ситуации с водителями сервиса отбивают у клиентов охоту жаловаться по, ставшим уже привычными, разнообразным поводам. Клиент «Яндекс.Такси» из Челябинска вызвал для поездки автомобиль и стал ждать стандартного уведомления: «Можете выходить. Машина подана».

Но заявленное время истекло, после чего Владимир отправил сообщение таксисту, чтобы узнать, как долго ещё продлится ожидание. Ответ водителя был лаконичным: «Как только отпустит ДПС». После этого SMS, челябинец испытал смешанное чувство восторга и возмущения – водитель настолько простодушно изложил причину опоздания, что не возникало сомнений в его искусстве постоянно нарушать правила дорожного движения.

И в этот раз, шофёр так спешил приехать к клиенту, но, наверняка, превысив скорость, дал повод для разборок с гаишниками. Неизвестно, приехал ли горе-шофёр к заказчику, которого он насмешил ещё одной причиной для жалоб, или отменил поездку, но Владимир решил опубликовать этот диалог в соцсети, без расчета на реакцию представителей сервиса. Тем не менее, она последовала. Сотрудник «Яндекс.Такси». попросил предоставить данные о заказе, чтобы выяснить, какой инцидент случился на дороге у их сотрудника.